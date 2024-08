Design de Pacotes de Azeite Top of Mind Durante Crise Grega

Elli Markaki dirige a empresa familiar de embalagens de vidro Brothers Markaki.

Robusto. Sexy. Essas são duas palavras que Stratis Camatsos usa para descrever a garrafa que contém seu novo azeite orgânico extra-virgem, EVO3, da ilha grega de Lesvos, produtora de azeite. Ele também acrescenta que selecionou o distinto frasco de vidro de cor escura por sua funcionalidade.

"Ele protege o azeite de um de seus inimigos: a luz. É por isso que um consumidor deve sempre procurar comprar um azeite de oliva embalado em um vidro de cor escura ou lata. ”

Camatsos, como outros produtores gregos que estão entrando no mercado competitivo de azeite, está considerando todas as opções ao engarrafar e embalar seus produtos.

"O design e a apresentação da garrafa são importantes porque fazem parte da sua marca, sua identidade ”, diz Camatsos.

As opções de plástico, latas de metal ou vidro são infinitas.

"Eu queria fazer algo um pouco diferente com a aparência e depois de pesquisar, me deparei com a Style Ltd. Fiquei intrigado com o trabalho deles de decoração de vidro e era o que eu procurava para fazer o produto ir para o próximo nível . Usando sua técnica de revestimento de cores, criamos um produto de aparência excepcional que se destaca. ”

O gerente geral da Style Ltd., Christos Charizonas, disse que viu um aumento de 40 por cento nas vendas de garrafas de vidro graças a novas empresas de azeite, como a EVO3, que pretendem engarrafar seus produtos com cuidado e consideração. "Existem outros detalhes, como se você vai usar uma garrafa de rolha ou de rosca. Tudo é realmente considerado hoje. ”

Charizonas conta que apresenta aos clientes várias opções em todos os tamanhos e nas formas mais inusitadas que vão do alto e magro ao redondo ou quadrado. Ele diz que os clientes podem optar por garrafas transparentes porque podem ser mais atraentes para os consumidores que examinam as prateleiras de uma loja especializada local ou supermercado no exterior e querem ver o produto exato que estão comprando. Camatsos não considerou esta opção para o seu azeite.

"Ver a cor do azeite não é um indicador útil de conteúdo e prejudica o azeite, pois a luz reduz a vida útil. Imagine uma garrafa na prateleira de um supermercado com os feixes de luz brilhando nela; nenhuma maneira melhor de tornar o azeite rançoso mais rápido. ”

Charizonas diz que o pensamento de Camatsos é uma das razões pelas quais os produtores de azeite grego estão mais interessados ​​nos vários métodos de revestimento de cores. "Eles querem saber sobre outros detalhes da embalagem, como as técnicas que usamos para adicionar decalques e impressões. Esses toques são muito importantes para garantir que o produto se destaque acima da concorrência. ”

Style Ltd. tem sua própria participação de concorrentes no mercado, incluindo a Brothers Markaki. A empresa que há mais de 75 anos produz embalagens e garrafas de vidro para diversos produtos, incluindo vinho, refrigerantes, água e alimentos, está experimentando um impulso nos negócios graças a um novo interesse pelas técnicas de engarrafamento de vidro.

"Mesmo durante esses tempos difíceis, vimos um aumento de 25% nos negócios e estamos contratando a cada três meses porque os gregos estão mais do que nunca interessados ​​em marketing e apresentação ”, diz Elli Markaki, que dirige sua empresa familiar. "O vidro é o material perfeito para o azeite de oliva extra virgem grego. Eles querem se especializar e apresentar um ótimo produto da Grécia e a embalagem faz parte disso. Trabalhamos diretamente com o cliente e ele gosta disso. ”

Camatsos diz que a crise ajudou a motivá-lo a seguir seu sonho de produzir seu próprio azeite biológico que também tem um aspecto social e ambiental por trás disso. Para cada garrafa comprada, Camatsos diz que uma árvore será plantada em uma área desmatada na Grécia. Com uma produção de qualidade, um plano de marketing e o tipo certo de embalagem, a Camatsos começou a exportar para o Reino Unido, Irlanda e Belguim e está pronta para apresentar o EVO3 a mais distribuidores e varejistas.

"A garrafa e o logotipo são as primeiras coisas que o consumidor vê na prateleira. Porque você não está lá pessoalmente para vender seu produto a cada consumidor para convencê-los a comprar o seu, e como você só tem cerca de três segundos para chamar a atenção do consumidor, você tem que confiar em sua marca. ”

