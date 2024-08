Alunos projetam dispositivo para detectar indicadores de ranço

Embora os consumidores norte-americanos paguem por azeite fresco, aromático e cheio de benefícios à saúde, Denunciar da Universidade da Califórnia Davis Olive Center descobriu que quase 70 por cento do azeite vendido em alguns supermercados da Califórnia era inferior. Essa falta de qualidade motivou um grupo de alunos de Davis a inventar um dispositivo que detecta ranço, um defeito comum em azeite velho e oxidado.



O ranço muda os procurados sabores frescos, frutados e verdes do azeite de oliva extra virgem para algo mais parecido com "giz de cera ou Play-Doh ", disse Dan Flynn, diretor executivo do UC Davis Olive Center.

O azeite pode ficar rançoso com a oxidação, resultando na perda de nutrientes, incluindo os valiosos antioxidantes responsáveis ​​por numerosos benefícios para a saúde associado ao consumo de EVOO.

A maioria das pessoas não sabe como detectar o azeite rançoso apenas provando. De fato, outro estudo de Davis mostrou que quando as pessoas provam às cegas um azeite velho e rançoso e um azeite fresco e saudável, preferem o rançoso, graças aos anos de familiaridade com o sabor e uma aversão ao amargor nos EVOOs de alta qualidade.

O novo método desenvolvido pelos alunos de Davis é simples, direcionado e pode detectar a composição química causada pelo ranço, disse Flynn.

Veja também:Como reconhecer o ranço

Ao desenvolver sua invenção, chamada OilView, os alunos identificaram os aldeídos como o grupo de produtos químicos que mudam quando o azeite fica rançoso. Eles então projetaram proteínas e desenvolveram um sistema eletroquímico que detectaria a atividade enzimática. O produto final é um biossensor à base de enzimas que detecta aldeídos específicos encontrados no azeite rançoso. Os conjuntos matemáticos e de software também ajudam a identificar o grau de ranço.

Os alunos acreditam que o uso do dispositivo barato em diferentes estágios produção de azeite pelos produtores de azeite e garrafas aleatórias pelos varejistas garantirão que os clientes obtenham alta qualidade azeite virgem extra. O dispositivo deve custar de US $ 60 a US $ 80 e provavelmente estará disponível no mercado em 1 a 2 anos.

No mês passado, a Baidu, uma empresa chinesa líder em serviços de busca e serviços da web na China, chamou a atenção quando revelou sua mais recente inovação na Conferência Mundial de Tecnologia do Baidu - pauzinhos projetados para detectar azeites contaminados ou azeites de qualidade inferior.