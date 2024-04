Calor e colheitas de moscas-das-frutas prejudicam as colheitas no Peru e no norte do Chile

O clima excepcionalmente quente resultou numa infestação sem precedentes de moscas-das-frutas e reduziu as já fracas perspectivas de colheita no norte do Chile e no sul do Peru.

"A praga da mosca-das-frutas do Mediterrâneo está causando estragos no norte do Chile e no sul do Peru ”, disse Máximo Karl Paniagua, diretor da Associação de Olivicultores do Vale de Azapa, no norte do Chile.

Quando o El Niño se desenvolve, e há estas ondas de calor excessivas, as condições para a mosca da fruta mediterrânica e outras pragas se reproduzirem e se espalharem aumentam. -Gianfranco Vargas, presidente, Sudoliva

A espécie invasora – uma prima próxima da mosca de fruta verde-oliva – alimenta-se de mais de 200 tipos diferentes de frutas e vegetais. Embora os cítricos e as frutas com caroço sejam sua fonte de alimento mais comum, sabe-se que as fêmeas atacam azeitonas.

Karl viu evidências de moscas da fruta do Mediterrâneo começando a infestar algumas oliveiras da região, com uma presença mais significativa detectada em árvores que deram muito poucos frutos e não foram colhidas.

Karl e Gianfranco Vargas, produtor peruano de azeite e presidente da associação cultural Sudoliva, atribuíram a propagação da mosca da fruta do Mediterrâneo ao clima excepcionalmente quente causado por El Nino.

"Quando o El Niño se desenvolve e há essas ondas de calor excessivas, as condições para a reprodução e propagação da mosca-das-frutas do Mediterrâneo e de outras pragas aumentam”, disse Vargas.

Karl acrescentou que o clima mais quente aumenta a chance de que uma porção maior de larvas de mosca-das-frutas chegue à idade adulta e seja capaz de se reproduzir.

A recente onda de calor vivida na região prejudicou ainda mais a colheita da azeitona peruana, prevendo-se agora que a produção caia abaixo do 700 a 1,000 toneladas estimadas há alguns meses, pouco antes do início da colheita.

"A colheita tem sido muito ruim”, disse Vargas. "Inicialmente, esperávamos colher 10% da quantidade normal. Agora, esperamos colher cinco por cento.”

Embora as altas temperaturas tenham sido a principal causa da diminuição da produção, Vargas também está preocupado com o impacto das infestações por moscas-das-frutas do Mediterrâneo, particularmente no árvores centenárias da região.

"A última vez que ocorreu um ataque de mosca-das-frutas do Mediterrâneo no Peru foi entre 1925 e 1940. Em Tacna, a infestação não pôde ser controlada e foi necessário cortar as oliveiras”, disse ele. "É por isso que em Tacna, no Peru, não se encontram oliveiras centenárias como as de Arica.”

Embora os ciclos anteriores do El Niño tenham resultado em pequenas infestações por moscas-das-frutas do Mediterrâneo no norte do Chile, Karl disse que todas foram controladas rapidamente.

Acrescentou que o Chile já executou um plano de longo prazo e chegou ao ponto em que a mosca da fruta foi extinta no país. Alguns estimam que serão necessários cinco anos para controlar a infestação atual.

"O Chile alcançou o objetivo, mas desde então tropeçou”, disse ele. "As autoridades relaxaram os sistemas implementados para controlar a mosca da fruta do Mediterrâneo.”

Ele acredita que as autoridades e os agricultores devem agir de forma decisiva antes que as oliveiras comecem a florescer em Agosto, para evitar outra colheita ruim e a maior propagação da praga.

Karl também teme que, se a infestação não for contida rapidamente, a mosca da fruta do Mediterrâneo se espalhe para o centro do país, onde é produzida a maior parte do azeite chileno.

Segundo Karl, as autoridades chilenas já conseguiram eliminar a mosca da fruta do Mediterrâneo indo de um olival a outro, aplicando tratamentos para matar as moscas.

As autoridades também tentaram controlar a infestação irradiando moscas da fruta do Mediterrâneo em cativeiro e libertando-as nos vales. As moscas irradiadas são estéreis e a ideia é que acasalem com outras moscas para produzir ovos que nunca eclodirão.

Atualmente, o Chile pode irradiar 14 milhões de moscas por mês, mas Karl estima que as autoridades devem aumentar este limite para 30 milhões para gerir a infestação.

Com base nas evidências que viu, Karl acredita que esta infestação teve origem em frutas cítricas e tropicais cultivadas no norte do Peru e se espalhou para o sul do Peru e norte do Chile através do contrabando ilegal de frutas e vegetais.

"Existem mais de 100 estradas informais que cruzam a fronteira com o Chile, onde não há controle e entram mercadorias, principalmente frutas, e isso criou o problema que vivemos hoje”, disse ele.

Karl acredita que mais pessoas vigiando a fronteira poderiam ajudar a reprimir o contrabando, mas disse que as condições económicas subjacentes tornarão sempre mais lucrativa a venda de fruta peruana contrabandeada ilegalmente nos mercados chilenos.

Entretanto, estão também a ser implementadas medidas de erradicação semelhantes para eliminar a mosca da fruta do Mediterrâneo no sul do Peru; Karl disse que estes programas não foram totalmente bem-sucedidos, agravando ainda mais a situação.

"É importante que trabalhemos em estreita colaboração com os nossos homólogos peruanos para erradicar a mosca da fruta do Mediterrâneo em todos os vales”, afirmou.