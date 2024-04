Pequenos Produtores e Oleoturismo são o centro das atenções na Ercole Olivario

Ercole Olivario, um concurso para o melhor italiano azeite virgem extra, concluiu seu 32ºnd edição em 6 de abrilth em Perugia, no auditório San Francesco al Prato, marco cultural da capital da Úmbria.

Promovido pela União Italiana das Câmaras de Comércio da Indústria, Artesanato e Agricultura (Unioncamere), com a colaboração da Câmara de Comércio da Úmbria, o Ercole Olivario é o único concurso nacional institucional dedicado ao sector do azeite.

Ampliado nos últimos anos com a adição de várias iniciativas paralelas, o concurso visa promover os produtores italianos de azeite e apoiar empresas orientadas para a qualidade.

Durante o evento de encerramento, Federico Sisti e Giorgio Mencaroni, secretário-geral e presidente da Câmara de Comércio da Úmbria, respectivamente, anunciaram os 12 vencedores do cobiçado troféu, composto por uma réplica em miniatura do templo de Hércules Olivarius.

O templo de Hércules Olivário foi construído no século II a.C. no coração de Roma. (Foto: Ercole Olivário)

Foram premiados dois produtores da Úmbria, Sardenha e Puglia, e um produtor de cada um de Trentino-Alto Adige, Toscana, Molise, Campânia, Calábria e Sicília também foram premiadas.

Metade dos produtores vencedores Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação geográfica protegida (PGI) certificações.

Os azeites premiados serão objeto do Projeto de Monitoramento do Prazo de Validade, que será realizado em colaboração com a Universidade de Perugia.

"Para esta edição apresentamos este projeto de pesquisa experimental que confirma ainda mais o prestígio da competição”, disse Mencaroni.

"É realizado através de análises instrumentais e sensoriais e centra-se nos dados relativos ao armazenamento a longo prazo dos azeites virgens extra finalistas ”, acrescentou. "Com especial atenção às suas propriedades para a saúde, o estudo fornecerá informações úteis tanto para produtores como para consumidores.”

Entretanto, foram atribuídos oito prémios a produtores da Sicília, Puglia, Lácio e Abruzzo na quarta edição do concurso de qualidade da azeitona de mesa, com um prémio por método de processamento.

Além disso, três agricultores sicilianos DOP e dois produtores da Toscana e da Apúlia foram premiados no La Goccia d'Ercole (A Gota de Hércules), dedicado aos pequenos produtores italianos.

Sisti disse que a competição paralela foi criada para dar aos pequenos produtores, alguns dos quais não cumprem os requisitos mínimos de produção para competições maiores, a oportunidade de experimentar e ter os seus azeites virgens extra julgados por um painel de especialistas.

"Tornou-se, de facto, uma incubadora, onde descobrimos azeites virgens extra de excelência, e também uma experiência através da qual os agricultores têm a oportunidade de se formar para participar no concurso principal no futuro e enfrentar melhor a concorrência do mercado global ”, ele disse.

Painéis regionais selecionaram os participantes do Ercole Olivario durante sessões de degustação realizadas nas semanas anteriores. Em algumas regiões, as seleções ocorreram por meio de concurso.

Quinze marcas da Lácio foram admitidas após vencerem o Premio Roma Evo realizado na Câmara de Comércio de Roma, enquanto 13 marcas da Úmbria foram selecionadas no concurso Oro Verde dell'Umbria na câmara de comércio local.

O painel de jurados do concurso nacional era composto por 16 provadores profissionais de todas as regiões italianas participantes, liderados por um líder de painel e um coordenador.

Federico Sisti (esquerda) e Giorgio Mencaroni (direita) com Marina Colonna e Andrea Caterina no 32nd Ercole Olivário (Foto: Ercole Olivário)

O evento também contou com o lançamento do primeiro relatório sobre oleoturismo na Itália, resultado de uma colaboração entre a associação Città dell'Olio, o consórcio Unaprol-Coldiretti e Roberta Garibaldi, uma das maiores especialistas em turismo gastronômico e enoturístico.

De acordo com o seu estudo, a indústria do oleoturismo do país compreende cerca de um milhão de empresas com um valor de produção de quase 2 mil milhões de euros.

O relatório contém dados detalhados, outras percepções sobre a atratividade do setor e as melhores práticas das empresas italianas que desenvolvem um projeto de recepção oleoturística.

Os organizadores do Ercole Olivario apresentaram recentemente o prémio especial Giorgio Phellas para oleoturismo, que foi atribuído à empresa siciliana Mandranova.

"Estamos muito satisfeitos com este reconhecimento porque acreditamos fortemente no potencial do oleoturismo”, disse a coproprietária Silvia Di Vincenzo. Olive Oil Times. "Nossa empresa está próxima do Vale dos Templos de Agrigento, patrimônio da UNESCO e ponto de referência turística.”

"Temos uma estrutura receptiva onde recebemos pessoas de todo o mundo e as envolvemos em mini-formações de degustação de azeite”, acrescentou. "Estas formações incluem explicação de todo o processo de produção, informação sobre as propriedades nutricionais do azeite virgem extra e sugestões de harmonização de alimentos.”

"Queremos que quem visita a nossa empresa compreenda o que é um azeite virgem extra de alta qualidade e o que está por trás da sua produção ”, continuou Di Vincenzo.

Durante o evento, foram entregues outros prémios especiais a empresas da Toscana, Molise, Trentino-Alto Adige, Calábria e Úmbria, que se distinguiram em diversas áreas, como empreendedorismo feminino e jovem, comunicação digital e embalagem.

Por fim, o melhor monovarietal da temporada, produzido na Sardenha, recebeu uma menção de mérito.

Os vencedores do Ercole Olivario em cada categoria são:

Azeite Virgem Extra – Frutado Leve

Primeiro classificado: Molensis, Marina Colonna, Molise

Azeite Virgem Extra – Frutado Médio

Primeiro classificado: GangaLupo, Azienda Agricola Bisceglie Maria, Puglia

Segundo classificado: Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Sardenha

Azeite Virgem Extra – Frutado Intenso:

Primeiro classificado: Concordu, Nicola Solinas, Sardenha

Segundo classificado: Torchia, Oleificio Torchia, Calábria

Terceiro classificado: Schinosa, Aziende Agricole Di Martino, Puglia

DOP/IGP – Frutado Leve:

Primeiro classificado: Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, Umbria

DOP/IGP – Frutado Médio:

Primeiro classificado: Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Spoleto, Azienda Agraria Viola, Umbria

Segundo classificado: Brioleum Garda DOP Trentino, Azienda Agricola Brioleum, Trentino-Alto Adige

Terceiro Classificado: Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Sicília

PDO/IGP – Frutado Intenso:

Primeiro classificado: Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell'Ufita, San Comaio, Campania

Segundo classificado: Organic Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, Toscana

Os vencedores do Goccia d'Ercole são:

Azeite Extra Virgem:

Primeiro classificado: Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Toscana

Segundo classificado: Rodonea, Società Agraria Petrizzelli Snc, Puglia

Terceiro Classificado: Selezione del Conte, Tenuta il Corno, Toscana

DOP/IGP:

Primeiro classificado: Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Sicília

Segundo classificado: DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Sicília

Terceiro Classificado: Don Peppino IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Sicília

A Site Ercole Olivario e as páginas de mídia social fornecem uma lista completa dos vencedores de 2024 e informações sobre os eventos programados.