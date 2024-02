Oleoturismo em ascensão na Califórnia Central

O agroturismo está crescendo na costa central da Califórnia, e os visitantes estão trocando a jornada para a Grécia, Itália ou Espanha pela Califórnia para provar azeites de oliva extra virgem premiados.

A indústria do turismo da região está em ascensão, com os visitantes a gastarem 2.15 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros), e os produtores locais estão a responder ao interesse crescente no agroturismo educativo, oferecendo degustações, passeios e experiências nas quintas.

Se existe paixão pelo que fazemos como produtores, as pessoas percebem isso. Se as visitas à fazenda forem de boa qualidade, emocionantes e interessantes, você conseguirá. - Richard Meisler, coproprietário, Fazenda de Oliveiras San Miguel

"Nos últimos anos, temos recebido muito mais pedidos para ter o que é melhor descrito como um 'experiência agrícola'”, Shaana Rahman, coproprietária da Fazendas Boccabella e presidente do conselho de administração do California Olive Council, disse Olive Oil Times.

"Estamos atendendo ligações de grupos de trailers e pessoas que amam acampar e querem estar imersos na vida agrícola, ainda que por apenas uma ou duas noites, e saber como é feito o azeite”, acrescentou.

Rahman disse que o turismo do azeite está evoluindo de degustações de azeite para oportunidades de aprendizagem mais imersivas sobre agricultura e moagem.

"Eles estão ansiosos para passear pelo pomar, tocar as árvores, ver os frutos e ouvir os passos que damos da árvore até a mesa para fazer azeite virgem extra", Disse ela.

Após um declínio significativo devido à pandemia de Covid-19, as autoridades acreditam que a indústria recuperou totalmente em 2023 com base em vários indicadores relacionados com o turismo.

De acordo com a Visit California, uma organização sem fins lucrativos, os gastos com viagens no Golden State ultrapassaram os 134 mil milhões de dólares (125 mil milhões de euros) em 2022, quase o dobro do nível mínimo de 2020 e ligeiramente abaixo dos níveis alcançados em 2018 e 2019.

Alguns produtores estão a capitalizar o aumento do interesse nas suas regiões. "Paso Robles e San Miguel se tornaram um destino turístico”, disse Richard Meisler, coproprietário da Oliveiras de San Miguel, Disse.

Na verdade, os dados do Visit California indicam que 2022 foi um ano recorde para o turismo no condado de San Luis Obispo, um hotspot para produção de azeite de alta qualidade, com os visitantes que pernoitam a gastar mais de 2.1 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros), ultrapassando em sete por cento o recorde anterior estabelecido em 2019.

"Nossos passeios aumentaram junto com a venda de nossos azeites, tanto em ambientes internos quanto externos”, disse Meisler. "As pessoas estão viajando pelas áreas e param onde algo parece bom. Anos atrás, um carro na estrada era emocionante. Sim, o turismo está em ascensão.”

Meisler e sua esposa, Myrna, esperam aproveitar mais um bom ano para viajar em 2024 com sua sala de degustação, que oferece vistas de sua fazenda e olival.

"A atmosfera tranquila, a brisa suave da tarde, o céu azul e um coelhinho ocasional correndo também são gratuitos”, disse Meisler.

Uma degustação guiada na costa central da Califórnia. (Foto: Fazenda de Oliveiras San Miguel)

No centro de Paso Robles, Ruth Mercurio confirmou que a área tem visto um aumento notável no agroturismo.

"Eles chegam entusiasmados para provar, aprender e fazer perguntas”, disse o proprietário e sócio-gerente da We Olive. Olive Oil Times. "Muitos desejam procurar olivais locais, especialmente aqueles com lagar de azeite.

Mercurio abraçou ativamente o papel de embaixadora do oleoturismo no concelho e disse que recomenda uma série de quintas de oliveiras locais aos visitantes.

Anúncios

Anúncios

Uma das fazendas que ela sugere é Kiler Ridge. A coproprietária Audrey Burnam disse que embora o vinho seja a atração inegável do agroturismo no estado, há um interesse crescente pelo azeite.

"Vemos um interesse crescente dos visitantes em aprender sobre o azeite e outros produtos agrícolas locais, como lavanda, queijo e cogumelos”, disse ela.

Enquanto o Ano safra 2023/24 está terminando no Golden State, os produtores disseram que a colheita abundante significa que haverá bastante azeite virgem extra para provar durante o pico da temporada turística de verão.

"A colheita deste ano foi a maior, melhor e mais recente que já tivemos”, disse Rahman. "Os frutos eram abundantes e bonitos, embora o momento da floração, a frutificação e o clima tenham atrasado muito a colheita.

Rahman explicou que a colheita geralmente termina no final de novembro. No entanto, este ano, a colheita da azeitona só começou no final de Novembro e continuou em Dezembro e Janeiro.

"Uma colheita de janeiro não tem precedentes para nós, mas foi realmente emocionante fazer uma colheita final e tardia apenas das azeitonas mais maduras para o nosso azeite virgem extra de colheita tardia”, disse Rahman.

Meisler concordou. "Este ano, a nossa colheita de azeitonas foi enorme. Noventa e oito por cento das nossas 1,200 árvores foram carregadas”, disse ele. "A chuva foi uma bênção depois de uma pequena colheita em 2022, quando tivemos apenas 40% da nossa colheita normal.”

No entanto, a colheita abundante fez com que alguns pequenos produtores não conseguissem colher todos os seus frutos devido à grande quantidade e ao aumento dos custos laborais.

"Este ano, o custo da mão-de-obra e a densidade das árvores tornaram a colheita manual mais lenta e mais dispendiosa”, disse Meisler. "Desistir de tantas azeitonas lindas deixa meu coração triste. A poda das árvores para facilitar o acesso deverá proporcionar-nos outra excelente colheita.”

Juntamente com os pequenos agricultores, os moleiros locais também notaram um aumento considerável nos negócios este ano.

"2023 foi uma excelente época de colheita para os produtores de azeite da costa central”, disse Burnam. "A produção de azeite atingiu um máximo histórico (mais do dobro no ano passado) e a qualidade do fruto foi excelente devido à chuva prolongada de primavera, controle do produtor de mosca de fruta verde-oliva, tempo rápido desde a colheita até a moagem e congelamento retardado, o que permitiu aos produtores colher seus frutos no momento ideal.”

De acordo com Chuck Davison, presidente e executivo-chefe do escritório de turismo do condado de San Luis Obispo, 7.47 milhões de pessoas visitaram o condado em 2022, quase atingindo os níveis de 2019. "O turismo é o segundo motor económico da região, atrás apenas da agricultura”, disse ele.

Esforços substanciais já foram feitos para tornar a Costa Central um destino vitivinícola e gastronômico.

"Seria ótimo ver um esforço semelhante para educar o público sobre o grande volume da agricultura de pequena escala realizada na Costa Central e a incrível quantidade de fazendas que produzem azeite”, disse Rahman.

Mercúrio concordou. "O agroturismo do azeite virgem extra tem tudo a ver com a construção de ligações - com a terra, com os agricultores e com os produtos ”, disse ela.

"Pode transformar um agriturista em fã e consumidor para toda a vida”, acrescentou Mercurio. "As comunidades de agroturismo tendem a ser pequenas e interligadas. A comunidade agrícola de azeite extra virgem da Costa Central é isso. Acho que os agroturistas estão procurando essa conexão. Eles querem ver isso em ação.”

Os produtores e empresas de azeitona observam que as referências boca a boca e as análises online incentivam os agroturistas a visitar e explorar a Costa Central.

"A importância do agroturismo do azeite virgem extra reside também nas ligações que os produtores de azeite virgem extra têm com outros agricultores e empresas e na forma como transmitem e partilham isso com os agroturistas ”, disse Mercurio. "Os agroturistas não 'um e pronto' ao visitar a área.

"Eles percorrem as paisagens do agroturismo com base em pesquisas e recomendações – e se o agroturista tiver uma ligação de confiança com o agricultor, muitas vezes irá para outros locais e empresas de agroturismo com base nessa recomendação”, acrescentou ela. "Essa conexão agora acabou de se completar. E começa conhecendo sua comunidade agroturística e o que ela pode oferecer ao agroturista.”

Rahman disse que a mídia social se tornou uma ferramenta poderosa para ajudar os produtores a se conectarem com climas potenciais para o agroturismo e com o resto da comunidade.

"A nível pessoal, utilizo os meus canais de redes sociais para partilhar a vida agrícola com pessoas de todo o país, incentivando-as a visitar a Costa Central e a apoiar os agricultores locais”, disse Rahman. "Na minha qualidade de presidente do conselho de administração do California Olive Oil Council, estamos sempre conversando com as pessoas sobre a compra local e o apoio à nossa indústria.

Mesiler acrescentou que críticas positivas nas redes sociais e outros sites de avaliação da Internet são boas para os produtores. Ainda assim, os visitantes rapidamente percebem falta de paixão ou entusiasmo pelo projeto.

"Se existe paixão pelo que fazemos como produtores, as pessoas percebem isso. Se as visitas às explorações agrícolas forem de boa qualidade, emocionantes e interessantes, elas serão realizadas”, disse ele.

Para Burnham, a educação é fundamental para envolver os agroturistas e transformá-los em clientes.

"Estamos agora abertos cinco dias por semana para provas educativas de azeite, oferecemos passeios mais extensos aos fins-de-semana e começámos a organizar alguns eventos especiais onde servimos pratos sazonais acompanhados de azeite ”, afirmou.

Rahman enfatizou a participação, explicando que no ano passado eles fizeram uma série de "cook-alongs” em toda a Califórnia com chefs locais, usando ingredientes locais e azeite da Califórnia que foram filmados e promovidos nas redes sociais.

"Tem sido uma maneira incrível de mostrar às pessoas não apenas como cozinhar com azeite de oliva extra virgem, mas como apreciar a abundância que é cultivada aqui mesmo na Califórnia”, concluiu ela.