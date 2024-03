Deixando de lado as ondas de calor e os cortes de energia, os sul-africanos prevêem uma recuperação da produção

Os olivicultores sul-africanos esperam um bom rendimento em 2024, mesmo que a colheita comece mais cedo do que o habitual devido às temperaturas acima da média.

A região do Cabo Ocidental, centro da indústria olivícola do país, registou temperaturas recordes bem acima dos 40 ºC nas últimas semanas. Os Serviços Meteorológicos da África do Sul (SAWS) culpam das Alterações Climáticas e El Nino.

A redução de carga sempre desempenha um papel, mas temos sido proativos e teremos energia de reserva para resolver isso. Esperamos uma safra muito superior à de 2023 e mal podemos esperar para começar. - Philip King, gerente geral, Mardouw Olive Estate

Enquanto isso, Wendy Petersen, presidente-executiva da Associação Sul-Africana da Indústria do Azeitona (SA Olive), disse que alguns produtores esperam colher entre 10 e 20 por cento mais azeitonas do que no ano passado.

Em 2023, a África do Sul produziu aproximadamente 1.2 milhão de litros de azeite, em comparação com 1.7 milhão de litros em 2022.

"Alguns produtores esperam volumes 50 a 60 por cento maiores (do que no ano passado), mas são minoria”, disse Petersen.

"Ao longo dos anos, temos visto um foco significativo na qualidade do nosso produto, e isso é muito perceptível no prêmios internacionais e elogios recebidos pelos produtores de azeite sul-africanos em plataformas internacionais ”, acrescentou.

No entanto, Petersen alertou que os produtores de azeitona de mesa e de azeite estão a lutar para competir com as importações a preços mais baixos, o que tem sido um problema nos últimos anos. Ela acrescentou que a fraude continua problemática, uma vez que importadores sem escrúpulos procuram tirar partido dos preços elevados.

"O facto de o azeite não ser uma mercadoria agrícola com imposto sobre o valor acrescentado com taxa zero influencia a sua competitividade no mercado ”, disse Petersen. "O campo de jogo é desigual para o azeite.”

"Precisamos que o governo intervenha e reconheça que as azeitonas são um produto agrícola fundamental que estimula a criação de emprego e o emprego”, acrescentou. "Isto também estimula novos participantes emergentes na olivicultura e o desenvolvimento de conjuntos de competências agrícolas raras e necessárias a nível internacional.

A redução de carga – cortes rotativos de energia para evitar o colapso da rede eléctrica nacional – frustra os olivicultores do país, aumentando os custos operacionais e acrescentando outro factor imprevisível durante a época de colheita.

Em 2023, o país passou 1,742 horas sem eletricidade, o que se traduziu em 72.6 dias, com a média sul-africana a passar quase 20 por cento do ano sem energia.

As perspectivas para 2024 não são melhores, com relatórios sobre a carga base alimentada a carvão (a carga mínima contínua que um sistema de fornecimento de energia é obrigado a fornecer) da empresa de energia eléctrica do país, Eskom, a estagnar.

"A redução de carga causou custos operacionais mais elevados, o que afeta as margens agrícolas e os preços dos produtos finais”, disse Petersen. "A eletricidade continua a ser um grande desafio na agricultura, e este é o caso da indústria oleícola.

Ela adicionou, "Além de afetar os preços, também afeta diretamente a qualidade do produto final se não for processado imediatamente após a colheita.”

A redução de carga complica a produção de azeite na África do Sul, forçando os produtores a investir em geradores ou em energias renováveis. (Foto: Tobin Jones)

Nick Wilkinson, coproprietário da Oliveiras do Rio Largo, localizada entre Robertson e Ashton, na província de Western Cape, na África do Sul, confirmaram que o principal desafio que vêem pela frente é a redução de carga, o que cria problemas de programação de produção.

"Embora tenhamos energia solar e geradores de reserva para compensar os apagões da rede elétrica nacional, isso aumenta o custo de produção e, no inverno, podemos ficar sem energia até oito horas por dia”, disse ele.

"Tivemos uma colheita muito grande no ano passado, então esperamos estar um pouco abaixo da do ano passado”, acrescentou Wilkinson. "Mas a qualidade parece excepcional com boas condições de cultivo e sem doenças fúngicas ou pragas. Espero que a colheita do país seja superior à do ano passado.”

Não muito longe de Rio Largo, a equipe do Propriedade de Oliveiras Mardouw também começará a colheita em breve.

Os produtores da Mardouw Olive Estate estão prevendo uma colheita abundante. (Foto: Mardouw Olive Estate)

"Normalmente começamos no início de abril, mas devido às temperaturas muito altas dos últimos dois meses, prevemos que a colheita de 2024 começará em meados de março”, disse Philip King, gerente geral da empresa.

Mesmo assim, King está animado e não vê problemas que compliquem a colheita deste ano. "Estamos o mais preparados possível”, disse ele. "A redução de carga sempre desempenha um papel, mas temos sido proativos e teremos energia de reserva para resolver isso.”

"Esperamos uma safra muito maior do que a de 2023 e mal podemos esperar para começar”, acrescentou King.

Movendo-se para o leste, Loja da Babilônia no vale vinícola de Franschhoek começou a colher algumas azeitonas verdes de mesa Manzanilla no final de fevereiro.

Mudaram-se para Frantoio para produção de petrazeite no início de março, esperando que a colheita continuasse até junho.

A equipe de produção da Babylonstoren disse que a colheita deste ano começou mais cedo devido ao forte calor no outono. (Foto: Babylonstoren)

"A temporada de colheita deste ano parece começar mais cedo do que na temporada passada, principalmente devido ao calor intenso que experimentamos no vale vinícola de Franschhoek neste verão ”, disse Petrus van Eeden, especialista em azeitonas da Babylonstoren.

Ele acrescentou que, considerando as condições do mercado global com baixa oferta de petrazeite e preços altos do azeite, há incerteza em relação à colheita deste ano em relação à anterior.

"Embora muitas explorações pareçam ter uma colheita promissora, ainda não está claro se o rendimento irá satisfazer as nossas necessidades de petrazeite tão eficazmente como antes”, disse van Eeden. "Dados os preços elevados prevalecentes, os consumidores poderão enfrentar pressão, levando potencialmente a uma diminuição da procura local ao longo do tempo.”

"Dada a colheita mais baixa rendimentos que vimos na Europa e uma quebra na produção na África do Sul na época passada, é razoável esperar que os clientes possam encontrar preços mais elevados por um litro de petrazeite em comparação com anos anteriores”, acrescentou.