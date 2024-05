Produção global de azeite definida para o segundo ano consecutivo de declínio

O início da colheita está em curso em toda a bacia do Mediterrâneo e as estimativas preliminares de produção já estão a ser contabilizadas.

De acordo com entrevistas com agricultores, moleiros e autoridades locais, prevê-se que os sete maiores países produtores de azeite do mundo produzam 1.97 milhões de toneladas na safra 2023/24, uma redução de sete por cento em relação ao ano passado e 23 por cento abaixo da média dos quatro anos-safra anteriores.

Veja também: Atualizações da colheita de 2023

Combinados, Espanha, Itália, Tunísia, Grécia, Turquia, Marrocos e Portugal foram responsáveis ​​por 72 por cento da produção global de azeite no ano passado. Nos últimos quatro anos-safra, esse número é de 82%.

Como resultado, a produção global de azeite na safra 2023/24 provavelmente ficará abaixo dos 2.94 milhões de toneladas produzidas em 2022/23, o rendimento mais baixo desde 2016/17.

Segundo Juan Vilar, consultor estratégico para o sector do azeite baseado em Espanha, a produção global pode cair para 2.4 milhões de toneladas, uma diminuição de 18 por cento em comparação com 2022/23 e 24 por cento abaixo da média dos quatro anos de colheita anteriores.

Fontes: Olive Oil Times, Conselho Oleícola Internacional

Embora os produtores de Espanha, Itália, Tunísia, Marrocos e Portugal prevejam colheitas superiores este ano, espera-se que os aumentos de produção sejam mais modestos do que as descidas significativas previstas na Turquia e na Grécia.

Abaixo está um resumo do que os produtores e autoridades esperam para este ano-safra nos sete principais países produtores.

Espanha

Depois de a colheita historicamente fraca do ano passado, as autoridades espanholas estão otimistas de que a safra 2023/24 irá melhorar. A produção deverá subir de 664,033 toneladas para 765,362 toneladas.

Apesar do aumento de 15 por cento em relação ao ano passado, espera-se que a produção permaneça 34 por cento abaixo da média dos quatro anos agrícolas anteriores. Como resultado, o azeite espera-se que os preços continuem subindo até maio.

Algumas chuvas no verão e no outono significaram que o maior país produtor de azeite do mundo recebeu alguns descansar da sua seca histórica.

No entanto, as temperaturas escaldantes da primavera danificaram algumas árvores enquanto floresciam, resultando numa menor produção de frutos na Andaluzia, a maior região produtora de azeite do mundo.

No geral, a produção na Andaluzia deverá aumentar 7 por cento em relação ao ano passado, atingindo 550,600 toneladas. No entanto, isto permanece 40 por cento abaixo da média das quatro temporadas anteriores.

Os produtores do centro do país também relataram danos causados ​​pelas geadas no início da primavera, o que também reduziu o potencial de frutificação. No entanto, os agricultores e moleiros de Castela-La Mancha, Estremadura, a Comunidade de Valência, Catalunha e Aragão também esperam colheitas superiores este ano.

Itália

Agricultores e autoridades italianas esperam produção ultrapassará 290,000 mil toneladas em 2023/24, com alguns grandes produtores prevendo mais de 300,000 mil toneladas.

Se o limite inferior desta estimativa se concretizar, representará um aumento de 23 por cento em comparação com o rendimento do ano passado, mas permanecerá 4 por cento abaixo da média das quatro colheitas anteriores.

Anúncios

Anúncios

O aumento da produção deve-se principalmente às condições promissoras no sul do país, incluindo as regiões da Apúlia, Calábria e Sicília, que são responsáveis ​​por cerca de 70% da produção italiana.

Em outras regiões altamente significativas para a produção de azeite, como a Toscana, a colheita parece muito desafiadora, com algumas exceções notáveis.

"A época de cultivo da azeitona foi boa e a qualidade parece boa. Também esperamos um rendimento maior em comparação com outras fazendas da região”, disse Luca Perotti, diretor geral do produtor central da Toscana. Azienda Pometti, Disse Olive Oil Times.

"Estas estimativas [positivas] devem-se principalmente à atenção que damos às práticas agrícolas regenerativas, apoiadas pela tecnologia e por uma experiência significativa no terreno”, explicou Perotti.

Tunísia

Com um rendimento de Esperam-se 220,000 mil toneladas de azeite na safra 2023/24, os produtores tunisinos preveem uma recuperação significativa do 180,000 toneladas da temporada anterior.

"Desta vez choveu em momentos cruciais, o que ajudou a melhorar a situação”, Hédi Belkhodja, gerente geral de produção e exportador Bulla Régia, Disse Olive Oil Times.

El-Battan, Tunísia (AP)

Sobre a possibilidade de mais chuvas nas semanas cruciais antes da colheita, Belkhodja observou que "nas condições certas, é possível que a participação global atinja o 250,000 toneladas previstas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em condições normais, deveria estar perto de 200,000 mil ou 220,000 mil toneladas.”

Funcionários de várias regiões produtoras de azeite importantes, incluindo Sfax e Gafsa, esperam que os rendimentos recuperem este ano devido ao aumento do investimento no sector e às melhores condições climáticas.

"Este ano, a campanha de colheita foi agendada para uma data prematura devido às difíceis condições climáticas vividas pela Tunísia devido à retenção de chuvas e às altas temperaturas”, disse Taher Mbarki, comissário regional da agricultura e recursos hidráulicos, aos meios de comunicação locais.

Grécia

Depois de o rendimento abundante do ano passado de 330,000 toneladas, a produção de azeite na Grécia é espera-se que diminua significativamente, com estimativas preliminares de 200,000 mil toneladas.

Com base nesta previsão, a produção grega de azeite deverá cair quase 40 por cento em relação ao ano passado e ficará 28 por cento abaixo da média dos quatro anos de colheita anteriores.

Kalo Pedi, Grécia (AP)

Produtores e autoridades do país atribuíram o declínio da produção ao fato de muitos pomares terem entrado em uma situação 'off-year' no ciclo natural de produção alternada da oliveira combinado com os eventos climáticos extremos em algumas partes do país e o surgimento do mosca de fruta verde-oliva em outros.

Em Creta, responsável por cerca de um terço da produção nacional, as autoridades prevêem uma das piores colheitas já registadas na ilha. Um verão quente e chuvoso criou as condições ideais para o desenvolvimento da mosca da oliveira, o que causou danos sem precedentes aos pomares de toda a ilha.

Entretanto, outras ilhas gregas e as regiões do norte da península viveram um inverno muito quente, o que fez com que muitas árvores recebessem menos horas de frio do que o necessário para dar frutos na primavera seguinte.

Peru

Após um rendimento recorde de 421,000 toneladas ano passado, que fez da Turquia o segundo maior produtor mundial, a colheita deste ano é espera-se que diminua significativamente.

Mustafa Tan, presidente do Conselho Nacional do Azeite e do Azeite, disse Olive Oil Times espera-se que a produção atinja apenas 180,000 toneladas no ano-safra de 2023/24, uma redução de 57% em relação ao ano passado e 33% abaixo da média dos quatro anos-safra anteriores.

Uma combinação de muitos produtores do país entrando em um 'fora do ano' no ciclo natural de produção alternada da oliveira e eventos climáticos extremos em algumas partes do país foram atribuídos à diminuição da produção.

Produtores no oeste e sudoeste da Turquia disseram que o clima frio e chuvoso na primavera lavou o pólen e danificou as flores de muitas árvores, resultando em uma menor produção de frutos. Além disso, o granizo em algumas partes do país danificou as árvores durante o período de floração.

No leste da Turquia, por último O terremoto mortal de fevereiro danificou significativamente oliveiras e lagares, resultando em menor produção.

Marrocos

Funcionários e produtores em Marrocos espera que a produção de azeite aumente 10% em relação à safra 2022/23, atingindo um total estimado de 117,700 mil toneladas.

Se as previsões de produção se concretizarem, a colheita deste ano ainda ficará bem abaixo da média dos quatro anos-safra anteriores, que o Conselho Oleícola Internacional estima em 150,500 toneladas.

(Foto: Grupo CHO)

O aumento da produção de azeite ocorre apesar de o ministério da agricultura do país prever que a produção de azeitona atingirá um nível semelhante este ano em comparação com o anterior.

"Isto pode ser atribuído a uma produção reduzida de azeitonas de mesa este ano ”, Adil Bajoub, engenheiro agrônomo e coordenador do Primeiro mestrado específico em azeite de Marrocos, Disse Olive Oil Times.

"A maioria dos produtores pretende processar as suas azeitonas devido ao processo acelerado de maturação causado pela onda de calor de agosto e setembro ”, acrescentou. "Além disso, o preço do azeite está muito elevado este ano, o que incentiva a maioria dos produtores a destinar toda a sua produção exclusivamente ao azeite.

Segundo alguns responsáveis, a produção de azeite poderia ter sido maior se não fosse pelos impactos da seca, das condições meteorológicas extremas e do terramoto de Setembro que danificou árvores em diferentes partes do país.

Portugal

Autoridades e produtores em Portugal estimam que a produção continuará a sua tendência ascendente no país ibérico, atingindo cerca de 145,000 mil toneladas.

Se a previsão se confirmar, a produção em Portugal ultrapassará total do ano passado de 125,000 toneladas em 16 por cento e a média dos quatro anos anteriores em pouco mais de 1 por cento.

Os produtores atribuíram o aumento da produção ao fato de muitos pomares do país terem entrado em uma fase 'anual' no ciclo natural de produção alternada da oliveira, juntamente com um inverno chuvoso e uma primavera reabastecendo reservatórios e aquíferos.

No entanto, não se espera que todas as partes do país experimentem os benefícios de maneira uniforme. O aumento da produção é impulsionado principalmente pelos bosques de alta densidade do Alentejo, cuja área aumenta anualmente.

Entretanto, a produção nos olivais tradicionais do norte do país registou uma quebra de produção face ao ano anterior.

Costas Vasilopoulos contribuiu para este relatório.